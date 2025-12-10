Omitir para ir al contenido principal
Paramount se enfrenta a críticas internas y turbulencias políticas en plena batalla por la adquisición de Warner Bros
Hackeo a Paramount intensifica las tensiones con Netflix y Warner
El perfil de Paramount en la red social X fue hackeado, complicando aún más la disputa por Warner.
10 de diciembre de 2025 - 15:56
Paramount
(AFP -)
Paramount +
streaming
hackeo
El País
La mira en el Presupuesto y las reformas regresivas
Javier Milei en Oslo, mientras empieza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso
Movilización al Congreso
Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad
La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei
El Gobierno apurado por quitar derechos laborales
Paula Marussich
El primer mandatario de EE.UU le envió un recordatorio a su par argentino
“Milei iba a perder la elección, lo apoyé y ganó”
Economía
Subas correspondientes a noviembre y diciembre.
Aumento para empleadas domésticas
Dato incómodo para el Gobierno
Más inflación: el índice de CABA trepó al 2,4%
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de diciembre de 2025
Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre
La industria nacional en el pozo
Sociedad
En varios países de Europa
Crece la preocupación por una variante de la gripe H3N2 K: cuáles son los síntomas
Hay otras cinco provincia afectadas
Alerta amarilla por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llega la lluvia
Un misterio sin respuesta
Jubilados desaparecidos en Chubut: el Gobierno ofreció una recompensa por datos que permitan hallarlos
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre
Deportes
La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal
El fútbol como excusa para pensar la vida
Gustavo Grazioli
El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia
AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional
Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita
Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino
Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes
River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes