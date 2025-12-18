Así nos movemos

Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
The walking conurban
18 de diciembre de 2025 - 22:45
Temblaba mi corazón cuando escuché que decían, van buscando un polizón, por @violealcantara
Buenos Aires
De sardinas contra tiburones
Juan Carlos Junio
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Juan Funes
La segunda etapa de la renovación es menos ecuménica en términos políticos
La Corte Suprema se calza la boina blanca
Avanza la defensa costera sobre el balneario de Pehuen-Co
La “imperiosa” necesidad de frenar el mar
Andres Miquel
Lesa humanidad
Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera
Washington Uranga
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
En el marco de la escalada entre Caracas y Washington
El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos
El País
Crónica de la movilización contra la reforma laboral
“El Gobierno quiere que los trabajadores no tengamos vida”
Celeste del Bianco
Malestar por el revés en Diputados
Tras el fracaso del ajuste, el Gobierrno amenaza con vetar su propio presupuesto
Melisa Molina
El oficialismo reordena su estrategia al no lograr apoyo
Sin votos, el gobierno frena el debate y patea la reforma laboral para febrero
Un ataque directo a la cultura
Pablo Echarri expuso en el Senado en contra de la reforma laboral
Economía
INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo
Superávit comercial en noviembre
Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.
Inflación en EE.UU. menor a la esperada
Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio
Denuncian contrabando fronterizo
Ahora pasa al Senado
¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?
Sociedad
Le dio veinte cuchillazos y está viva de milagro al saltar por la ventana de un tercer piso en su escape
Una argentina fue apuñalada por su esposo en Italia
Preocupación por la reconocida figura
Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva
Perplexity acusada por The New York Times y Chicago Tribune de usar contenidos protegidos
La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática
Pablo Esteban
Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides
Viaje digital al inframundo de los faraones
Julián Varsavsky
Deportes
Los campeones brindaron mensajes en las redes sociales
Los campeones del mundo recordaron los tres años de la gesta de Qatar
Los clubes de barrio y las becas a deportistas, los sectores más afectados
El ajuste nacional al deporte continuará en 2026
Los posteos de Messi y la Selección argentina
Los mensajes de los campeones del mundo a tres años del título en Qatar 2022
El misionero encabezará la última fecha del circuito
Leo Augsburger será el anfitrión en Posadas de la última fecha del Argentina Pádel Tour