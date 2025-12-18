Omitir para ir al contenido principal
El impacto de las adaptaciones de videojuegos en el entretenimiento contemporáneo no cesa
Fallout sorprende en su temporada 2 con Macaulay Culkin en la Legión de César
La aclamada serie de Prime Video revive el encanto de New Vegas integrando sorpresas en su trama.
18 de diciembre de 2025 - 18:24
Series
Prime Video
Cine
hollywood
streaming
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Juan Funes
Robert Edwin House desafía su historia establecida al redefinir su papel en un mundo postapocalíptico
Mr. House llega a “Fallout” en su temporada 2 y desata nuevas teorías apocalípticas
El viernes 19 en Niceto Club
Charo Bogarín presenta “Areté”, su cuarto disco solista
Cristian Vitale
Prime Video reinventa una de las historias más queridas de Bethesda, aportando nuevos matices y sorpresas a la saga
La evolución de Lucy en un mundo devastado marca la nueva de “Fallout”
Incertidumbre por el decreto de Rodrigo Paz
Largas filas para cargar nafta en Bolivia tras el anuncio de la quita de subsidios
Lesa humanidad
Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera
Washington Uranga
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
Represión a jubilados
Elevaron a juicio la causa contra el policía que golpeó a una jubilada frente al Congreso
Natalia López Gómez
Después del fracaso en el Congreso
El Gobierno hace de todo para incumplir con la Emergencia en Discapacidad
"Sin amenazas ni estigmatización”
La CGT le exigió al Gobierno que garantice una marcha segura y sin represión
La soja es de Cargill…
Pedro Peretti
Ahora pasa al Senado
¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 18 de diciembre de 2025
Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido
Todos los indicadores cierran en negativo
Mara Pedrazzoli
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Juan Garriga
Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides
Viaje digital al inframundo de los faraones
Julián Varsavsky
Más conflictos salariales
La UTA amenaza con un paro de colectivos: cuándo sería y las razones
Los resultados de la autopsia
Crimen del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer: revelaron las causas de sus muertes
Cómo se verá afectado el tránsito
Marcha contra la Reforma Laboral: el mapa de las concentraciones, cortes y movilizaciones
Lo confirmaron UEFA y CONMEBOL
La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha: dónde y a qué hora se jugará
La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero
José Luis Lanao
Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar
El día que Messi besó la Copa del Mundo
Gustavo Grazioli
La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino
Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka
Pablo Amalfitano