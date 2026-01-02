Omitir para ir al contenido principal
No descartan que haya más víctimas e imputados
Imputados amenazaron a niñas para no ser delatados
En algunos casos la Justicia dispuso medidas de protección para las víctimas.
02 de enero de 2026 - 3:08
Se prevé que haya más víctimas y más implicados
La investigación se extendió hasta el 29 de mayo.
(Prensa -)
Trata de personas
estudiantes
niños, niñas y adolescentes
Violencia policial en Constitución
Trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año
Por
Euge Murillo
La columna de Carolina Fernández
Guardianas de las infancias
Por
Carolina Fernández
Para fin de año ardió una iglesia histórica y hubo dos muertos por pirotecnia
Una muy mala noche en Ámsterdam
El asunto de la cuota alimentaria
¿Cuánto cuesta cuidar?
Por
Flor Monfort
Exclusivo para
La liquidación de divisas del sector aumentó 25 por ciento en 2025
Milei disfrutó de los dólares del campo
Se reavivó el debate por la ley vigente
Las reelecciones indefinidas, aún sin manos en la Legislatura
Por
María Belén Robledo
Milei sueña con un "bloque de derecha regional"
Un brindis con la derecha trumpista
Por
Melisa Molina
La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad
Arroyo Salgado, la jueza señalada
Por
Irina Hauser
El organismo de inteligencia oodrá detener personas e involucrar a las fuerzas armadas en inteligencia interior
Todo el poder a la SIDE
Por
Luciana Bertoia
Retomar las esperanzas colectivas
Por
Juan Carlos Junio
"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"
Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam
La liquidación de divisas del sector aumentó 25 por ciento en 2025
Milei disfrutó de los dólares del campo
Arranca el nuevo sistema de bandas cambiarias ajustadas por inflación
Lo que nunca iba a pasar, empieza a pasar
Por
Federico Kucher
El Gobierno difirió la suba del gravamen a los combustibles
Impuestazo, en febrero
El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos
China suma aranceles para la carne argentina
Para fin de año ardió una iglesia histórica y hubo dos muertos por pirotecnia
Una muy mala noche en Ámsterdam
Tormenta trágica en un peaje
Un muerto en Córdoba
En el AMBA un millón de hogares estuvieron sin luz
Masivo brindis de Año Nuevo a oscuras
Por
Santiago Brunetto
Otro caso de gatillo fácil
Víctor Vargas, herido por la Policía de la Ciudad, murió en el Hospital Ramos Mejía
Recordando al mítico “Borocotó”
Entre arrabales y pelotas de trapo
Por
Gustavo Grazioli
En pleno calendario mundialista, la escena local no se queda atrás
Las ocho estrellas en juego del fútbol local
Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza
Por
José Luis Lanao
Se inició la fecha 19 del campeonato inglés
Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds