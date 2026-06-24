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Bajaron la lista de Milei en las elecciones estudiantiles de la UTN
Sin la vicepresidencia por truchar una firma
Una alumna encontró su nombre en la lista de candidatos de Universitarios por la Libertad, pero nunca dio su consentimiento. Denuncia que falsificaron su firma.
24 de junio de 2026 - 08:30
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