Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Novedad editorial

Jardín Vertical llega a las librerías

La novela de Luciana Lucero, que fue premiada en el concurso provincial 2024, se editó recientemente en formato físico. La autora aguarda el encuentro con lxs lectores y repasa su vínculo con la escritura.

Marina Cavalletti
Por Marina Cavalletti
Luciana Lucero (Gentileza)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Entrevista al senador de Unión por la Patria Mariano Recalde

“Milei actúa como virrey de una corona extranjera”

Por Paula Marussich

Viajó para publicitar la reforma laboral

“Fuera Bullrich”: La senadora no fue bienvenida en Mar del Plata

Desierto San Juan

En búsqueda de un equilibrio entre producción, empleo y sostenibilidad.

Auge del pistacho en un cuadro de crisis del agua

Por Jorgelina Hiba*

Exclusivo para

Franco Colapinto

El R26 de Audi es el único auto que se probó sobre la pista

Alpine deberá esperar para estrenar el A526

La intervención puede abrir un nuevo escenario de precios.

El impacto de Venezuela en la producción de Vaca Muerta

Por Hernán P. Herrera*

El arte de narrar según María Teresa Andruetto.

Por Verónica Abdala
Palm Beach (United States), 04/01/2026.- US President Donald Trump looks on during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. Venezuelan President Nicolas Maduro has been charged in the US after he was captured and flown out of Venezuela, following a series of airstrikes that mark an extraordinary escalation in the Trump administration's months-long campaign against the country. EFE/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

Opinión

Del macartismo a la era Trump, un viaje de ida

Por Gustavo Veiga

El País

Viajó para publicitar la reforma laboral

“Fuera Bullrich”: La senadora no fue bienvenida en Mar del Plata

Milei, mareado por la estrategia norteamericana con Venezuela

A los tropiezos con el plan de Trump

Por Analía Argento
Fred machado

Fred Machado y una audiencia clave en Texas

El increíble hilo de los vuelos privados y la corrupción del gobierno de Milei

Por Raúl Kollmann

Es en los terrenos donde hoy está la Universidad de Entre Ríos

Investigan un posible nuevo centro clandestino durante la dictadura en Entre Ríos

Por Ailín Bullentini

Economía

Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

Bessent celebró las ganancias millonarias que generó para su país

El BCRA pagó un tramo del swap

Mercado Libre

Mercado Libre despidió a 120 trabajadores

En nombre de la “evolución”

Sociedad

Feria Tecnología - Las Vegas

Rodrigo Martin-Iglesias, profesor titular de Diseño de Futuros (UBA) disecciona la CES

La diosa técnica en Las Vegas

Por Julián Varsavsky
A forest fire is pictured engulfing Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 7, 2026. Thousands of hectares of forest were devastated by fire on January 6, in Argentine Patagonia, where a red alert is in effect due to extreme conditions, one year after the region experienced its worst wildfires in three decades. (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

El fuego no cesa en Chubut y ya se quemaron 4000 hectáreas

Los peores incendios en los últimos 20 años - Clone

Habló el hombre al que le cayó un blíndex en la cabeza

“Podría haber perdido el brazo, o muerto”

Feria Tecnología - Las Vegas

Cerró la Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas con promesas high tech para 2026

Un canto coral al tecnoptimismo en el desierto

Por Julián Varsavsky

Deportes

Franco Colapinto

El R26 de Audi es el único auto que se probó sobre la pista

Alpine deberá esperar para estrenar el A526

Emiliano Buendia

El campeón Crystal Palace fue eliminado por un equipo de Sexta División

Goles argentinos y sorpresas en la FA Cup

Barcelona vs Real Madrid

Este domingo en Arabia Saudita

Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa de España

Algeria vs Nigeria

Rival de la Selección Argentina en el próximo Mundial

Argelia perdió con Nigeria y chau Copa Africana