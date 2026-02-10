Omitir para ir al contenido principal
Washington busca impedir la venta de petróleo venezolano fuera de sus "canales autorizados"

EE.UU. capturó un buque petrolero que escapó del bloqueo en el océano Índico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo “una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico”.

Washington, 7 ene (EFE).- Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución. "El @TheJusticeDept y @DHSgov, en coordinación con el @DeptofWar, anunciaron hoy la incautación del M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro", aseguró el Comando Europeo de EEUU en su cuenta de X. EFE/ Official X account of U.S. European Command - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
(EFE/EFE)

El costo humano de la reforma laboral

Por Alejandra Rodenas

Homo Scherezade

Por Rodrigo Fresán

Centro goleador del exBoca Brian Aguirre

La fórmula de siempre: centro a Carrillo, triunfo de Estudiantes

La CATT confirmó un paro para el miércoles

“La reforma sólo favorece al sector empresarial”

Dos tipos con suerte

Por Betina Stein

Movimiento en la previa a la movilización nacional del miércoles

Las regionales bonaerenses de la CGT marchan al Congreso

Por Marcial Amiel

Guanipa fue puesto bajo prisión domiciliaria tras "violar las condiciones de su liberación"

La Fiscalía venezolana revocó la excarcelación del opositor Juan Pablo Guanipa

La CATT confirmó un paro para el miércoles

“La reforma sólo favorece al sector empresarial”

"Los votos están", dijo Santilli

Reforma laboral: La Rosada cede con Ganancias y conforma a los gobernadores

Tras el procesamiento de Spagnuolo

Coimas en la Andis: Casación ratificó que la investigación sigue en pie

Papelón con fines represivos

Puede fallar: el ministro de Seguridad de Córdoba probó un guante eléctrico en sí mismo

Inflación bajo siete llaves

Tapar el sol con los bonos: Caputo atacó al periodismo para sostener el viejo IPC del Indec

Por Natalia López Gómez

Dos tipos con suerte

Por Betina Stein

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

La Fiscalía evaluó que existen suficientes pruebas

Solicitaron la detención del exnovio de Romina Gaetani por violencia de género

Acerca de los prejuicios que recaen sobre el entorno de les travestis

Gracias, Pablo

Por Flor de la V

Ismael Ramírez y Josué Lago, crímenes sin justicia en el Chaco

Dos jóvenes qom asesinados y ninguna respuesta

Por Bruno Martínez

Murió de traumatismo craneal severo

Se conoció la autopsia del hombre asesinado a patadas en Mar del Plata

Centro goleador del exBoca Brian Aguirre

La fórmula de siempre: centro a Carrillo, triunfo de Estudiantes

El platense pasó a octavos de final

Buen debut de Tomás Etcheverry en el Argentina Open

Primer triunfo para el Guapo

Torneo Apertura: Barracas le sacó el jugo a la pelota quieta y le ganó a Gimnasia

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán

Nuevas rutas a Miami gracias al Mundial