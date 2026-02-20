Omitir para ir al contenido principal
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Encabezaron la apertura el intendente Alak y los ministros Costa y Rodríguez. Fue en el marco del Año Nuevo Chino 2026, organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae.
20 de febrero de 2026 - 5:04
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
(gentileza)
La Plata
Debates a 50 años del golpe
Valentina Salvi: “El negacionismo es una categoría política que no alcanza para explicar el fenómeno que vivimos”
Por
Luciana Bertoia
Lo definió la CTERA en un congreso
Docentes contra Milei: por un paro, no empiezan las clases el 2 de marzo en la Provincia
"Se está haciendo todo lo posible para destruir la industria nacional”
Crisis en la industria aviar: advierten que la importación de pollo brasileño pone al mayor frigorífico al borde del cierre
Exclusivo para
Misoginia y racismo extremo en formas de gobierno actuales
¿Cuál es la relación entre los agentes de ICE y los INCELS que llevaron a las derechas al poder?
Por
Camila Alfie
Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística
El FMI mira para otro lado con el caso INDEC
Irán realiza maniobras navales con Rusia en el golfo de Omán
Trump y Netanyahu aumentan la presión sobre Irán
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
Debates a 50 años del golpe
Valentina Salvi: “El negacionismo es una categoría política que no alcanza para explicar el fenómeno que vivimos”
Por
Luciana Bertoia
Votaron a favor o facilitaron el quórum
Uno por uno, los diputados peronistas que permitieron la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados
Por
Vardan Bleyan
Página/12 hace memoria
Pecados y delitos
Por
Horacio Verbitsky
Un pequeño cambio y decenas de ataques a los trabajadores
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto tras pasar por Diputados y volver al Senado
No se confirmó el bono extraordinario
El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados: de cuánto será el haber mínimo en marzo
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 20 de febrero de 2026
Polémica por los datos de precios y de declaración de ingresos de la EPH
Distribución del ingreso estable, en medio de las críticas al Indec
Por
Mara Pedrazzoli
Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística
El FMI mira para otro lado con el caso INDEC
En Berazategui
Brutal pelea entre un motociclista y el conductor de un auto: un muerto
El accidente involucró a siete vehículos
Violento choque en Quilmes: una camioneta terminó arriba de dos autos
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de febrero
Messi y los vuelos de la muerte
Por
José Luis Lanao
La fecha interzonal continúa este sábado con cinco partidos
Duelo de diablos en Mendoza
Cuándo será su regreso
Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez: ¿Llega a la Finalissima?
Por la fecha 6 del Apertura
Boca y Racing juegan en la Bombonera con Úbeda bajo la lupa: posibles titulares de esta noche