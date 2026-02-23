Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
El TOC N°14 investigará la muerte de su neurólogo
Felipe Pettinato será juzgado
Después de casi cuatro años, comienza el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo en el departamento del joven.
23 de febrero de 2026 - 1:17
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pettinato
El joven será juzgado por iniciar el incendio en el que murió su neurólogo.
(Imagen Web)
Últimas Noticias
Una ministra especialista en Marketing
Lucas Morello recibió un impacto proveniente de la Policía de la Ciudad
Estuvo en la manifestación del 11 de febrero contra la Reforma Laboral y perdió un ojo tras la represión
Por
Irina Hauser
El TOC N°14 investigará la muerte de su neurólogo
Felipe Pettinato será juzgado
El equipo perdió ante Vélez y es la tercera derrota consecutiva
River no puede detener su caída en el torneo
Por
Juan José Panno
Exclusivo para
Mendoza en alerta
Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal
Balance tras los incendios del verano patagónico
Menos bosques y más frágiles
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
El País
Lucas Morello recibió un impacto proveniente de la Policía de la Ciudad
Estuvo en la manifestación del 11 de febrero contra la Reforma Laboral y perdió un ojo tras la represión
Por
Irina Hauser
El Presidente retoma el "Tour de la Gratitud"
Sigue el show de Milei por las provincias
Diatriba contra falsedades libertarias
Por
Mempo Giardinelli
La UOM quiere ir a paro y lo propondrá mañana en la CGT
Los gremios redoblan la apuesta contra la reforma
Economía
Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE
Neumáticos por baterías chinas
Final de vacaciones
Controladores aéreos retoman los paros
Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo
La morosidad del crédito no baja
Por
Hernán Letcher
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
Sociedad
El TOC N°14 investigará la muerte de su neurólogo
Felipe Pettinato será juzgado
La abogada argentina está encausada, en Brasil, por injurias raciales
Agostina Páez denuncia hostigamiento digital
Mendoza en alerta
Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal
Balance tras los incendios del verano patagónico
Menos bosques y más frágiles
Deportes
El equipo perdió ante Vélez y es la tercera derrota consecutiva
River no puede detener su caída en el torneo
Por
Juan José Panno
A Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro
Torneo Apertura: San Lorenzo volvió a ganar pero le costó más de la cuenta
Gol en el minuto 97
Premier League: Alexis Mac Allister, el héroe de Liverpool
El argentino disputa el partido decisivo ante Alejandro Tabilo en este momento
Etcheverry se metió en la final del Río Open tras vencer a Kopriva