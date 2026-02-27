Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

La octava temporada de la serie de Netflix

Drive to Survive: cómo fue el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Netflix estrenó la nueva temporada de la serie que retrata la llegada y el debut del piloto argentino en Alpine.

Franco Colapinto Alpine-06/02/2025
Franco Colapinto Alpine-06/02/2025 Franco Colapinto Alpine-06/02/2025 (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Anotó una caída interanual en enero

La industria continúa en el laberinto

Algunas de las bancadas opositoras también impugnaron la falta de paridad de género

Una Corte de siete titulares y dos suplentes

Jornada de lucha en el Centro

Mapa de los cortes y movilizaciones contra la reforma laboral

Lapidario editorial de Víctor Hugo Morales

Milei juega en las grandes ligas del curro

Exclusivo para

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Milton Tolomeo está acusado de haber arrojado bombas molotov el 11 de febrero en la zona del Congreso

Presentaron un habeas corpus por la única persona que permanece detenida tras la represión por la Reforma Laboral

Por Adriana Meyer

La Vicepresidenta recibió a la Iglesia Católica, en contra del proyecto libertario

Régimen penal juvenil, la nueva interna entre Milei y Villarruel

Por Ayelén Berdiñas

Hillary denuncia un intento de “desviar la atención”

“Archivos Epstein”: renuncia el presidente del Foro Económico Mundial y el Congreso interroga a los Clinton

El País

Padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica

Darío Lopérfido murió a los 61 años

Otra sesión caliente

En medio de protestas, Javier Milei busca la sanción de su reforma laboral en el Senado

Marcharán este viernes al Congreso

El Frente Sindical de Unidad se moviliza contra la Reforma Laboral

Iniciativa de opositores en Diputados

Una propuesta para recuperar el salario docente perdido

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de febrero de 2026

Por decreto

Ayuda escolar anual: anuncian un refuerzo para 2026

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Se encendió una vez más el debate sobre el equilibrio cambiario

El dólar escaló por encima de los 1400 pesos

Sociedad

Jornada de lucha en el Centro

Mapa de los cortes y movilizaciones contra la reforma laboral

A quiénes afecta y cuáles son sus características

¿Qué es la ELA?

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de febrero

Deportes

Liga Profesional de Fútbol

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras los partidos de la fecha 7

La octava temporada de la serie de Netflix

Drive to Survive: cómo fue el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

La final será en Budapest

Sorteo de la Champions: cruces explosivos y argentinos en cancha

El jugador regresó a las canchas luego de su lesión en Río de Janeiro

Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Chile Open al vencer a Elmer Moller