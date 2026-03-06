Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
AFA
Claudio "Chiqui" Tapia
Fútbol
ARCA
Conflicto gremial
cierre
trabajadores
Ministerio de Capital Humano
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Con dirección de Alejo Moguillansky
“Pin de fartie”: variaciones beckettianas
La película toma como disparador la obra teatral “Final de partida” de Samuel Beckett, pero luego despliega múltiples referencias.
Por
Diego Brodersen
06 de marzo de 2026 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Pin de Fartie" se podrá ver los viernes de marzo en Malba Cine.
(Sin Credito)
Últimas Noticias
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Audiencias por los Glaciares
Los recordatorios de hoy
María Ester Tommasi
La muerte de un niño de un año
Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo
“En esta ciudad ganamos los buenos”
Por
Ignacio Cagliero
Exclusivo para
La purga en el Ministerio de Justicia
Mahiques asumió en Justicia y barrió con la herencia
Cae la demanda, la rentabilidad y el empleo en el sector
La fundición en su piso histórico
Por
Mara Pedrazzoli
El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo
River sumó leña al fuego contra la AFA
Está acusada por una supuesta venta irregular de terrenos en Río Negro
Piden embargar por más de 30 millones a la diputada libertaria Lorena Villaverde
Por
Luciano Barroso
El País
Represalias contra sindicalistas
El Gobierno inició un sumario contra la UTA y La Fraternidad
La ley de Seguridad Interior lo prohíbe
Milei, junto a EE.UU., suma a los militares a combatir el narcotráfico
Por
Raúl Kollmann
Lo colectivo para contar el horror
Se presentó el libro “Puente 12, salir de la oscuridad″
La purga en el Ministerio de Justicia
Mahiques asumió en Justicia y barrió con la herencia
Economía
Liquidación final: la crisis se expande hacia las grandes cadenas
Quebró Garbarino, ChangoMás despide
Argentina aparece como preocupación en informes internacionales
Crecen las dudas sobre el programa económico
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Cae la demanda, la rentabilidad y el empleo en el sector
La fundición en su piso histórico
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Nueva agresión homoodiante
Golpearon en la calle al periodista Lucas Román: señaló a Javier Milei por sus discursos de odio
"Prefiero pensar que está en una navegación eterna"
Tercera audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ
Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer
Por
Pablo Esteban
Homenaje a 16 años del femicidio
Inauguran un mural por Wanda Taddei
Deportes
El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús
Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca
El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo
River sumó leña al fuego contra la AFA
"Soy tu fan", le dijo el mandatario a Leo
Messi y Trump en la Casa Blanca, una imagen que da la vuelta al mundo
Las mejores fotos de la visita del Inter Miami
Así fue el encuentro entre Messi y Trump en la Casa Blanca