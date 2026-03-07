Omitir para ir al contenido principal
Washington mantendrá el control sobre el proceso tal como hizo con el petróleo

El gobierno de Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a EE.UU.

La licencia prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.

This view shows the bulk carrier Ithaca Patience (R) and the crude oil tanker Nord Star, both from Panama, anchored on Lake Maracaibo, Venezuela on January 7, 2026. US Energy Secretary Chris Wright said in January 7, Washington will control sales of Venezuelan oil "indefinitely," a day after President Donald Trump announced Venezuela's interim leaders had agreed to US-managed marketing of 30-50 million barrels of crude. (Photo by Maryorin Mendez / AFP)
Además de petróleo, Venezuela es rica en minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros (AFP -/AFP)

