Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Guerra en Medio Oriente: Trump habla del final del conflicto, mientras siguen los bombardeos sobre Irán
1 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: Trump habla del final del conflicto, mientras siguen los bombardeos sobre Irán
1 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: Trump habla del final del conflicto, mientras siguen los bombardeos sobre Irán
1 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
La tregua en los precios de los combustibles tiene fecha de vencimiento
La guerra en Irán golpea en los surtidores
A pesar del impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio de los combustibles desde YPF explicaron que su estrategia es no aplicar subas bruscas.
Por
Natalia López Gómez
09 de marzo de 2026 - 21:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
20221103 Aumento de la Nafta
(Bernardino Avila)
Temas en esta nota:
Donald Trump
YPF
Combustibles
Precios
Últimas Noticias
Adorni viajó con su mujer, que no tiene cargo en el gabinete
Una comitiva “nutrida” de familiares
Por
Melisa Molina
Masiva manifestación frente a la gobernación de Jujuy
Otra protesta policial en una provincia aliada a Milei
El piloto fue destacado por la maniobra en Australia
La Fórmula 1 llega a China: ¿cuándo corre Colapinto?
No hubo daños materiales ni heridos
Un incendio forestal arrasó con más de 200 hectáreas en Mar del Plata
Exclusivo para
"A ese diputado se lo pidió el gobernador"
Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral
Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra
Impacto en el mercado local
Mar del Plata está muy poco feliz
Las ventas en comercios se desplomaron 4%
A 90 años del nacimiento del cantor
Hilario Pérez recuerda a Alfredo Zitarrosa
Por
Gabriel Cócaro
El País
Masiva manifestación frente a la gobernación de Jujuy
Otra protesta policial en una provincia aliada a Milei
Chaco avanza contra los derechos gremiales
Zdero abre un frente de conflicto con los sindicatos
Por
Bruno Martínez
"A ese diputado se lo pidió el gobernador"
Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral
El Gobierno promulgó la baja de la edad de imputabilidad
Milei ya puede jactarse de la mano dura
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de marzo de 2026
Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra
Impacto en el mercado local
Mar del Plata está muy poco feliz
Las ventas en comercios se desplomaron 4%
En cambio, suben los patentamientos de motos
Sigue en baja la venta de autos nuevos
Sociedad
No hubo daños materiales ni heridos
Un incendio forestal arrasó con más de 200 hectáreas en Mar del Plata
25° de máxima
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este mertes 10 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de marzo
La movilización por el 8M
Por qué seguimos marchando
Por
Sonia Santoro
Deportes
El piloto fue destacado por la maniobra en Australia
La Fórmula 1 llega a China: ¿cuándo corre Colapinto?
Cuatro encuentros en el inicio de una nueva jornada del certamen
Torneo Apertura: Pasó el paro y arranca la décima, con el Rojo y Racing como protagonistas
Torneo Apertura
Los partidos de hoy
El protagonismo eléctrico, una gran controversia
¿Una Fórmula 1 de videojuegos?
Por
Malva Marani