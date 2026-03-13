El último libro de Agustina Paz Frontera: ¿Demasiado feminismo?
Contra el deseo de la derrota
A caballo de la afirmación que dice que nos pasamos tres pueblos, la investigadora y periodista analiza la curva de un movimiento que salió a la calle para decir basta a las violencias y vivió en diez años la convicción de que había llegado para quedarse, hasta convertirse en el enemigo público número uno del gobierno. Pero antes de eso, pasaron cosas, y este libro las analiza con testimonios valisosísimos.