Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Pablo Grillo
Córdoba
Memoria, Verdad y Justicia
Derechos Humanos
Equipo Argentino de Antropología Forense
50 años del golpe
Cristina Fernández de Kirchner
$LIBRA
Javier Milei
criptomonedas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Es sacerdote católico, diputado nacional y hombre de radio
Juan Carlos Molina: “Hoy la radio es el medio para generar esperanza”
El conductor de “Rompiendo moldes”, los sábados a la mañana por la AM750, sostiene que es el mismo en los tres roles. “Miramos la vida como la miraría Jesús”, señala.
Por
Andrés Valenzuela
14 de marzo de 2026 - 3:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"No soy políticamente correcto", afirma Juan Carlos Molina.
(Guido Piotrkowski)
Últimas Noticias
En medio de la interna radical
Homenaje a Raúl Alfonsín en La Plata a 99 años de su nacimiento
Por
María Belén Robledo
Nueva edición del programa "Primera vez al cine"
El primer contacto con el arte cinematográfico
El trío cordobés presentará "Pulso inicial" este domingo en el Teatro Xirgu
“Toch”: “La diversidad nos abrió puertas”
Por
Sergio Sánchez
Javkin analizó la postergación del proyecto que regula cuidacoches
La ley tambalea sin una “pata” social
Exclusivo para
Denunció penalmente a Luis Petri por calumnias e injurias, entre otros delitos
Villarruel en guerra contra los leales a Milei
Por
Luciana Bertoia
El riesgo país volvió a subir y crece la incertidumbre
Clima pesado en la city porteña
En el décimo cuarto día de guerra en Medio Oriente
EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está herido y probablemente desfigurado
Dijo que la inflación bajará a cero en el segundo semestre
Caputo volvió con la promesa
El País
La Legislatura porteña distinguió los Recordatorios de Página/12
Memoria en papel de diario
Por
Karina Micheletto
El irresponsable alineamiento internacional del Presidente con EE.UU e Israel en la guerra con Irán
Vamos ganando
Por
Luis Bruschtein
Las deudas que tienen con entidades financiera no son compatibles con sus ingresos
Los números de Manuel Adorni y su pareja no cierran
grillo
Economía
El riesgo país volvió a subir y crece la incertidumbre
Clima pesado en la city porteña
Crece el pesimismo por el cierre de empresas y el aumento de los despidos
La esperanza se diluye
Por
David Cufré
Dijo que la inflación bajará a cero en el segundo semestre
Caputo volvió con la promesa
La capacidad instalada durante enero se ubicó en 53,6 por ciento
Con Milei, la industria funciona por la mitad
Por
Juan Garriga
Sociedad
La víctima tenía 20 años
Ituzaingó: un policía porteño de civil mató a un joven porque creyó que era un ladrón
Por
Santiago Brunetto
Para chicas y chicos de entre 15 y 17 años
Convocan a adolescentes de la ciudad al Consejo Consultivo y Participativo
Recortan los derechos de una pareja homosexual
La Corte Suprema revocó la triple filiación de un niño y ratificó el límite de dos vínculos parentales
El juicio comenzará el 24 de marzo
La argentina acusada de racismo en Brasil podría recibir 15 años de prisión
Deportes
En el duelo de campeones que cerró la décima fecha
Torneo Apertura: Lanús se impuso sobre Estudiantes en La Plata
Comienza la temporada 2026
¿Cómo será el circuito callejero del TC2000?
En los primeros minutos de este sábado se correrá la Sprint del segundo Gran Premio de la Temporada
Fórmula 1: Colapinto clasificó 16° para la carrera Sprint del Gran Premio de China
El entrenador argentino que se desempeña en un club de Qatar
“Se escuchan bombardeos y ruido de truenos todo el día”
Por
Lucas Gatti