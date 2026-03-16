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TODO ESTÁ GUARDADO EN LA MEMORIA. Primer Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar, en Humanidades
La construcción que nunca cierra
Con 200 participantes, entre el miércoles y viernes se abrirá el diálogo entre la academia, el arte, la educación y el público.
Por
Lorena Panzerini
16 de marzo de 2026 - 3:06
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Gabriela Aguila, historiadora, investigadora del Conicet, escritora y docente de la UNR.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Rosario
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