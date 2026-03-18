Galtieri murio ayer a la madrugada de un cáncer de páncreas en el Hospital Militar
Murió el amigo del whisky y la tortura
Dirigió uno de los más notorios campos de concentración de la dictadura, especializado en quebrar prisioneros con sus tormentos. Llegó a la Rosada por el golpe palaciego contra Viola. Soñó con ser un caudillo y embarcó al país en la locura de Malvinas. El informe Rattenbach pidió que lo fusilaran y el Ejército lo condenó a 12 años de prisión. Pagó con seis, fue indultado por Menem.