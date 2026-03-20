Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

A 50 años del golpe cívico-militar

Actividades antes, durante y después del 24 M

La Feria del Libro de Derechos Humanos en la exEsma, ciclos de cine, estrenos teatrales, muestras y performances formarán parte de una nutrida agenda de manifestaciones artísticas y culturales.

María Daniela Yaccar
Por María Daniela Yaccar
(ENRIQUE GARCIA MEDINA)

Últimas Noticias

Dolores Fonzi es candidata como directora y actriz protagónica

“Belén” arrasa en las nominaciones de los Premios Platino

Por Oscar Ranzani

A 50 años del golpe cívico-militar

Actividades antes, durante y después del 24 M

Por María Daniela Yaccar

El presidente de Boca y una nueva ilusión con la Libertadores

Riquelme: “Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final”

Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender

Las fotos de ARGRA, las siete funciones de Alejo Igoa, la historia de Los Años Luz y mucho más

Exclusivo para

A 50 años del golpe de Estado

La escuela, primera fuente de memoria: qué piensan los jóvenes sobre el 24 de marzo

Informe de la UBA y el CONICET

En los dos años de Milei los servicios y el transporte aumentaron casi 600%

Denuncian que tiene una deuda con los proveedores de 20 millones de dólares

Preocupación por el futuro de Fadea

Tuvo un discurso conciliador con el gobierno de Javier Milei

Sin menciones a Libra ni a los viajes de Adorni, Macri habló en el encuentro del PRO

Por Werner Pertot

El País

A 50 años del golpe de Estado

La escuela, primera fuente de memoria: qué piensan los jóvenes sobre el 24 de marzo

A 50 años del golpe

La dictadura en diez claves: una aproximación histórica

Por Federico Lorenz

Tenía 95 años

Murió la madre de Plaza de Mayo María Takara de Oshiro

La Justicia avanza con medidas que complican al jefe de Gabinete

El inexplicable estilo de vida de Adorni: viajes de lujo, casa en un country y gastos exorbitantes

Por Sebastián Cazón

Economía

El impacto de la guerra

Goldman Sachs alerta por el petróleo

Informe de la UBA y el CONICET

En los dos años de Milei los servicios y el transporte aumentaron casi 600%

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 20 de marzo de 2026

La hilarante realidad paralela en la que vive el titular de Hacienda

¿De qué país habla el ministro Caputo?

Sociedad

Un ejemplar de "La Virgen de la Leche" es peritado

Retuvieron una antigua pintura en el aeropuerto de Santiago del Estero

“Tenía el body al revés y mal puesto”, aseguró

La mamá de la nena que estuvo casi un día desaparecida dijo que su hija fue sustraída

El pronóstico para los feriados

¿Lluvia, ráfagas o sol?: cómo estará el tiempo este fin de semana largo en la Ciudad

Tras la viralización del caso de Collien Fernandes

Alemania busca penalizar a los usuarios que produzcan y difundan montajes digitales sexuales con IA sin consentimiento

Deportes

El presidente de Boca y una nueva ilusión con la Libertadores

Riquelme: “Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final”

Es la que el equipo de Scaloni utilizará como alternativa a la celeste y blanca en el Mundial

La Selección argentina presentó una nueva camiseta

Independiente y Racing serán los grandes que animarán la jornada del sábado

Liga Profesional, la fecha 12 continúa con cinco partidos

La agenda deportiva

Los imperdibles del fin de semana: clásico de Madrid, final en Inglaterra y Copa Argentina