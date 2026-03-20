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La peste de Atenas

Por Sandra Russo
La plaga de Atenas, cuadro de Michael Sweerts. (Michael Sweerts -wikimedia commons)

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