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20 días de incertidumbre

El derrumbe de Parque Patricios desde adentro: “Nos están soltando la mano”

Mario y Laura viven en el 3er piso de la Torre D del edificio afectado y contaron su realidad en Radio 750: “No nos sentimos seguros”.

El derrumbe en Parque Patricios (Gentileza Radio 750)

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El País

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Economía

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Apenas el 7,4% de ese grupo social en edad laboral está desocupado

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El textil da puntadas sin hilo

Sociedad

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La Feria que se realizó en la Ex Esma y el espacio deportivo

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Por Adrián De Benedictis

Se empieza a definir el plantel con los dos encuentros amistosos

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Por Lucas Gatti

El fixture

Guía para entender la Copa Libertadores y la Sudamericana: ¿Cuándo juegan Boca y River?