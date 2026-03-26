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Quedaron definidas las cuatro finales del Repechaje Europeo
Ganó Italia y definirá ante Bosnia una plaza para el Mundial
También avanzaron Turquía y su próximo rival, Kosovo; Polonia y Suecia; República Checa y Dinamarca.
26 de marzo de 2026 - 23:37
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Italia festeja el triunfo que lo acerca al Mundial.
(EFE/EFE)
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