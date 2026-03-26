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TETRO. "Le frigó" en Plataforma Lavardén

Ingresar a Copi y no saber cómo salir

El unipersonal que protagoniza Manu Fanego recrea las memorias de Madame L, entre personajes variopintos y su cumpleaños número 50.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Manu Fanego teatro
Manu Fanego teatro (Gabriel_Macarol)

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