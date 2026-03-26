Lula declara su apoyo a la resolución que define la esclavitud como uno de los mayores crimenes contra la humanidad

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En una cumbre de jefes de Estado, el presidente brasileño mencionó la propuesta presentada por el presidente de Ghana; los movimientos negros esperan que el respaldo se formalice.
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Thayná Santana
26 de marzo de 2026 - 12:08
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Durante la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - África, y el I Foro CELAC-África, en Bogotá, Colombia, el 21 de marzo de 2026.
(Ricardo Stuckert)
Temas en esta nota:
Brasil
antirracismo
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