Impusieron restricciones al amigo de Adorni tras la denuncia de una testigo

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Medida de la Justicia contra el periodista Marcelo Grandio

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Son medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, que es secretaria de la empresa de aviones que trasladó al jefe de Gabinete y que declaró el viernes en Comodoro Py.

Por Eva Moreira
MARCELO GRANDIO y Manuel Adorni
El jefe de Gabinete y su amigo Marcelo Grandio. (Capturas de Video)

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