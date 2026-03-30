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Luis Fernando Alday, el físico argentino que busca descifrar la partitura oculta de la materia

“Las matemáticas para entender el universo aún no fueron inventadas”

De las aulas de la Universidad de La Plata y el Instituto Balseiro a la cima de la física mundial. Miembro de la exclusiva Royal Society -donde estuvieron Isaac Newton, Stephen Hawking, Albert Einstein y Bernardo Houssay-, asignado a un cargo vitalicio en Oxford -es el quinto en obtenerlo junto a otros nombres capitales de la física-, Alday revolucionó el cálculo de partículas trabajando en la Teoría de Cuerdas. En esta charla repasa el valor de sus maestros, la ciencia hecha “de a muchos” y la educación pública argentina.

Luis Fernando Alday
Luis Fernando Alday Luis Fernando Alday (Sin Credito)

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