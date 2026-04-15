Alex Camara: “Nuestro desafío es establecer un puente entre lo que pasó hace 20 años y lo que pasa ahora”
Cazadores vuelve a escena con la misma misión que los vio nacer en los 90: hacer del funk una identidad propia en Argentina. Entre recuerdos de una escena conquistada a puro groove en una entrevista exclusiva con Alex Camara, voz principal de la banda, repasamos su origen, recorrido y la vuelta a los escenarios con los desafíos de la actualidad. Hoy, en tiempos digitales y con nuevas generaciones más abiertas al sonido funk, el regreso no es solo una reunión, es un puente entre épocas para mantener viva la llama del funk nacional.