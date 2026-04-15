Omitir para ir al contenido principal
PortadaNo

Jam de Videojuegos por la Memoria, otra forma de revisitar la dictadura

A 50 años del Golpe, el Instituto Cultural bonaerense lanza una convocatoria para desarrollar obras interactivas que reflexionen sobre aquellos años.

Videojuegos por la Memoria Los videojuegos son un medio de comunicación, una plataforma de debate y una arena de reflexión. (Imagen IA)

Últimas Noticias

En el listado de Líderes Políticos Globales

Rafael Rossi, el único argentino seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes del año por la revista TIME

Volvieron a cruzarse en redes

“Fondo de olla”, “desubicación” y “escupe huevadas”: otro round entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

¿Todo marcha acorde al plan?

El “Rey de La Salada” prendió las alarmas por la situación económica: “Esto termina en una explosión social”

Revisan la actuación de los organismos de Familia

Caso Ángel López: intervinieron al Equipo Interdisciplinario que le dio la tenencia del niño a su madre biológica

Exclusivo para

Discurso en la cena anual de la Fundación Pensar

Macri se prepara para atacar

Por Werner Pertot

"El trabajo dignifica", sostuvo el líder del PT

Brasil: Lula arranca la campaña con un proyecto de reducción de la jornada laboral

Por Darío Pignotti

Hezbolá rechaza ese acercamiento y atacó a Israel cuando empezaba la reunión

Israel y el Líbano acordaron retomar el diálogo tras un encuentro positivo en Washington

Por Guido Vassallo

Italia suspendió un acuerdo de seguridad con Israel

Trump no solo critica al Papa, sino también a Meloni

Por Elena Llorente

El País

En el listado de Líderes Políticos Globales

Rafael Rossi, el único argentino seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes del año por la revista TIME

Volvieron a cruzarse en redes

“Fondo de olla”, “desubicación” y “escupe huevadas”: otro round entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

Causa por presunto enriquecimiento ilícito

Declararon las dos jubiladas que le vendieron y le financiaron el departamento a Adorni

"El vocero falló en dar su explicación"

Francos salió a pegarle a Adorni y se anotó como candidato libertario

Economía

"Los próximos 18 meses serán los mejores en décadas"

Caputo dice que se viene lo mejor

Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.

Casi un millón y medio para no ser pobre

Con ajuste, salarios pisados y dólar intervenido, subió 3,4 por ciento en marzo

La inflación de Milei “se desploma” para arriba

Por Leandro Renou

Fallo en contra de la figura del "colaborador independiente"

Fuerte revés para las plataformas de reparto

Sociedad

Revisan la actuación de los organismos de Familia

Caso Ángel López: intervinieron al Equipo Interdisciplinario que le dio la tenencia del niño a su madre biológica

Hay alertas en CABA y 6 provincias

Fuerte tormenta en el AMBA: calles anegadas, cortes de luz y demoras en los accesos

Hasta qué hora llueve

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de abril

Deportes

A 57 días de la Copa

Ancelotti le consultó a Lula si tiene que llevar a Neymar al Mundial

El arquero de Boca salió llorando

Durísima lesión de Marchesin: Paredes reveló el diagnóstico

El tenista porteño se impuso en sets corridos ante el número 4 del mundo

ATP 500 de Barcelona: Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov

El equipo del Cholo Simeone perdió 2 a 1 con Barcelona, pero igual le alcanzó para avanzar

Champions League: Atlético de Madrid y PSG, semifinalistas