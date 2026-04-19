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PortadaDiálogos

Entrevista a la psicoanalista Mariel Demianiuk

El trabajo que enferma: síntomas de una época bajo presión

Estrés, agotamiento extremo y pérdida de sentido son algunas de las formas en que este padecimiento se manifiesta hoy. Una mirada desde el psicoanálisis para pensar qué está en juego y cómo abordarlo.

Oscar Ranzani
Por Oscar Ranzani
Lic Mariel Demianiuk. Fundación Ulloa
(Valeria Ruiz)

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