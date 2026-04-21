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El País

En la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

Alberto Fernández quedó muy cerca del juicio oral

Daniel Rafecas desestimó un pedido del expresidente para que declare la nulidad de las decisiones tomadas por el juez anterior, Julián Ercolini.

Las acusaciones de Yañez abarcan momentos previos y durante la presidencia de Fernández.

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