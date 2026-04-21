La Provincia refuerza la asistencia alimentaria ante el recorte de fondos nacionales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la presentación del 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 2: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la presentación del 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente de La Plata, Julio Alak. FOTO: (Prensa PBA)/NA.

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