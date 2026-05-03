📰 Temporada de crónica - Clone

Autora de la novela “Temporada de huracanes” que le valió ser finalista del Booker International en 2020, Fernanda Melchor, nacida en el puerto de Veracruz, México, había incursionado en la crónica con “Aquí no es Miami”, un libro de relatos híbridos entre periodismo y literatura. Ahora este volumen publicado originalmente en 2018 vuelve en una edición revisada por la autora, donde además explica cómo abordó el lenguaje y la realidad para dar cuenta del terror absoluto de la llamada guerra contra el narcotráfico.