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Primer año de León XIV
Con estilo propio da continuidad al legado de Francisco
Por
Washington Uranga
08 de mayo de 2026 - 22:00
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León XIV cumplió un año al frente de la Iglesia Católica.
(AFP/AFP)
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