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"Tenemos que laburar más horas", el reclamo de los cartoneros

Una desregulación de Milei fulmina al eslabón más débil de los trabajadores

Santiago, reciclador urbano e integrante de la Federación de Cartoneros, explicó por Radio 750 por qué esta decisión económica está afectando a miles de familias.

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