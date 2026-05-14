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El Mundo

El 7 de junio el país elegirá entre una opción progresista y una derecha autoritaria

Perú: Se confirmó que el candidato de izquierda Sánchez enfrentará a Fujimori en el balotaje

Keiko, la hija del fallecido dictador, disputará la segunda vuelta con el heredero político del expresidente Pedro Castillo.

Carlos Noriega
Por Carlos Noriega
(COMBO) This combination of pictures created on May 13, 2026, shows Peru's presidential candidate Keiko Fujimori (L), for the Fuerza Popular party, smiling during an interview with AFP at the party's headquarters in Lima on April 10, 2026, and Peru's presidential candidates Roberto Sanchez, for the Juntos por el Peru party, smiling before the start of the second round of debates on tackling crime and corruption at the Lima Convention Center in Lima on March 24, 2026. The left-wing candidate Roberto Sanchez has qualified for the second round of Peru’s presidential election and will face the right-wing candidate Keiko Fujimori in June, having secured an insurmountable lead on Wednesday as the count from the first round reached 99.94%. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP)
Keiko Fujimori Roberto Sanchez Fujimori y Sánchez pelearán la segunda vuelta en Perú. AFP

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