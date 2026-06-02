Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Córdoba
femicidio
Ni una menos
River Plate
Mercado de Pases
Fútbol
jubilaciones
Javier Milei
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Una relectura política del género del retrato
“Hombres como jarrones”, muestra de pinturas de Andrea Gigante
Hombres que posan para ser retratados desde la mirada intensa de una pintora que juega con, y pone en tensión, algunos aspectos de la historia del género pictórico.
Por
Fabián Lebenglik
02 de junio de 2026 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
“La siesta” (2026), óleo s/tela, 120 x 100 cm.
GENTILEZA
Últimas Noticias
Leda Bergonzi se acercó al partido UNO de Walter Ghione y Pablo Gavira
Una reunión para unir religiones y políticas
Por
José Maggi
LECTURA
Rechazan la liberación edilicia sobre avenida Belgrano
Contra el lobby y el oficialismo
Por
Luis Bastús
El transporte interurbano de Santa Fe aumentó 994,4% en tres años
Un perjuicio directo al bolsillo laburante
Exclusivo para
La autopsia y las dudas que quedan
Las claves del caso Agostina
Por
Raúl Kollmann
De acuerdo a un ranking global, todas las instituciones locales resignaron posiciones
Por el desfinanciamiento, las universidades pierden prestigio internacional
Por
Pablo Esteban
La ultraderechista Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez se enfrentan el domingo
Perú entró en la última semana rumbo a un balotaje incierto
Por
Carlos Noriega
Las empresas que le pagaron a la esposa de Adorni
Tras el rastro de los gastos de Bettina Angeletti
El País
Petovello participó de una breve audiencia con León XIV y otros ministros de la región
Preparan el terreno para la visita del papa
Las empresas que le pagaron a la esposa de Adorni
Tras el rastro de los gastos de Bettina Angeletti
Los préstamos hipotecarios
Una larga lista de libertarios accedió a los millonarios créditos Vip
La agenda contempla la "Agenda de Ruta", un programa de planes para sectores económicos, y temas como educación, logística y trabajo
Los gobernadores del Norte discutirán Zonas Frías
Por
Melisa Molina
Economía
Niveles récord de venta de motos por gente que pierde el empleo y hace delivery
Con Milei, el desempleo viaja en “motito”
Por
Leandro Renou
El laberinto de la industria textil
“El impacto de la llegada de marcas premium es cero para la industria nacional”
Por
Javier Lewkowicz
Los tributos relacionados con la actividad económica, en baja
Por Ganancias, mejoró la recaudación
Con Milei, los haberes mínimos se devaluaron 20%
El ajuste lo pagan los jubilados
Sociedad
La autopsia y las dudas que quedan
Las claves del caso Agostina
Por
Raúl Kollmann
De acuerdo a un ranking global, todas las instituciones locales resignaron posiciones
Por el desfinanciamiento, las universidades pierden prestigio internacional
Por
Pablo Esteban
En la Plaza del Congreso a las 17
La memoria colectiva es el único escudo
Por
Euge Murillo
Alejandra Monteoliva
La ministra de Seguridad nacional evitó la palabra “femicidio” al hablar de Agostina Vega
Deportes
Al entrenador se le vence el contrato y no se lo van a renovar
Ubeda dejó de ser el técnico de Boca y no está claro quien será su reemplazante
La hora cero de la Selección Argentina
Por
Daniel Guiñazú
Baja el valor de los derechos de televisión y menos dinero para los organizadores
El Mundial y la TV: cuatro de los cinco países más poblados no estarán en la Copa del Mundo
Por
Pablo Vignone
Juan Manuel Cerúndolo pagó el desgaste de piernas y se despidió en octavos ante Berrettini
Balance agridulce: el tenis argentino ya no tiene singlistas en Roland Garros
Por
Pablo Amalfitano