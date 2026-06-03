Bullrich se reivindica “feminista” y celebra los “logros” de la gestión Milei en medio del vaciamiento de las políticas de género
La senadora defendió la gestión libertaria en materia de violencia de género, celebró una supuesta baja de los femicidios y volvió a cuestionar las políticas impulsadas durante gobiernos anteriores. Pero la única realidad es que sus declaraciones llegan en medio del ajuste sobre programas de asistencia y del intento oficial de eliminar la figura de femicidio del Código Penal.