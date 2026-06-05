3205 víctimas letales de violencia de género a 11 años del Ni Una Menos
A 11 años de la histórica movilización, un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” y la Universidad Nacional del Delta revela que la violencia machista se cobró 3.205 vidas en el país, a un promedio de un crimen cada 31 horas. El mapa de la urgencia frente a un Gobierno nacional que desmantela las políticas de prevención, licúa los presupuestos de cuidado y profundiza la precarización.
Por Observatorio de las Violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven”