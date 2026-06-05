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Córdoba|12

Esa estrella era mi lujo

Córdoba llora al Indio: banderas a media asta en el alma ricotera

Del respeto de La Mona Jiménez y el rock local a los abrazos apretados en el Buen Pastor. Crónica de un día donde la provincia se convirtió en un santuario improvisado para despedir al mito.

Carlos Alberto "El Indio" Solari. Leyenda. Redes Sociales

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