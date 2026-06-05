Frente a los crímenes que “no se ven”, la resistencia feminista y popular toma las calles.
Las movilizaciones este 3J se realizaron a pocos días de conocerse los femicidios de las niñas-jóvenes Agostina Vega (14 años) en Córdoba, Dulce Candia (17 años) en Eldorado – Misiones, y de Noelia Romero (30 años) en Temperley – provincia de Buenos Aires. Así como el caso de Agostina fue multiplicado en los medios de comunicación nacionales y locales, infectado de mentiras que buscaban cubrir de morbo la información, los otros femicidios quedaron desdibujados en los grandes medios. Retomamos aquí la información sobre el crimen de Dulce, en Eldorado, y el impacto en un pueblo “del interior del interior”, como nos dicen sus compañeras.