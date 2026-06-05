“Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte”: la emotiva despedida de Abuelas al Indio Solari

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La muerte del Indio Solari: las causas, los mensajes de despedida y sus últimas apariciones
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El artista siempre colaboró en la difusión de las campañas por la memoria y solía instar a quienes tuvieran dudas acerca de su identidad a que se acercaran a Abuelas.
05 de junio de 2026 - 17:24
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Indio Solari
El Indio Solari y las Abuelas de Plaza de Mayo mantenían un muy fuerte vínculo
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