Un giro argumental a tono con los tiempos que corren
La nueva temporada de Euphoria, más a la derecha no se puede
Euphoria explora la adolescencia desde la perspectiva de seis chicas. En 2026 cerró su última temporada inscripta en una retórica Donald Trump, donde el arco narrativo femenino quedó relegado a una versión de SHEIN de Narcos. El final decadente de una serie que nos recuerda que el discurso dominante de la cultura pop post-#MeToo reduce el destino de las mujeres a objetos lobotomizados, mientras los chongos pistoleros dirigen la batuta.