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Córdoba|12

Femicidio de Agostina

Buscan ADN invisible en la casa de Barrelier, el principal sospechoso del crimen

Con trajes especiales y reactivos químicos, personal del Duar blindó la vivienda de Barrelier por tres horas. El fiscal Garzón rastrea huellas ocultas que compliquen al entorno.

La casa del horror. Este miércoles hubo otro allanamiento en Del Campillo 878. Córdoba 12

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