Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Argentina le ganó 3-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto
1 hora
Argentina le ganó 3-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto
1 hora
Argentina le ganó 3-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto
1 hora
Argentina le ganó 3-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto
1 hora
Argentina le ganó 3-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Salta|12
Fuerte ajuste en el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional
Salta sufre una caída del 93% en fondos para escuelas técnicas
La plataforma “Cuánto te debe Capital Humano” revela deudas significativas del Gobierno nacional de Javier Milei con distintas localidades en cuanto a inversión educativa.
Por
Claudia Alvarez Ferreyra
10 de junio de 2026 - 4:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Escuela Técnica
Escuela técnica
edusalta
Últimas Noticias
Economía doméstica al límite en Salta
Cada vez más trabajadores recurren a la quiebra para escapar de las deudas
Fuerte ajuste en el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional
Salta sufre una caída del 93% en fondos para escuelas técnicas
Por
Claudia Alvarez Ferreyra
Los recordatorios de hoy
Eduardo Pasquini y Liliana Mizraji, Martín Norberto Zukernik
Opera prima de John Travolta como director, disponible en Apple TV
“Ven a volar conmigo”: declaración de amor a la familia
Por
Juan Pablo Cinelli
Exclusivo para
La autopsia no menciona ningún elemento de violencia
La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona
“Nadie se estaba haciendo cargo”
Finanzas y dólares
El Banco Central vuelve a comprar
El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001
Un salario más mínimo que nunca
El País
La autopsia no menciona ningún elemento de violencia
La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Se confirmó que el tuit del Presidente fue el primero en difundir el contrato
Se caen las coartadas de Milei en el caso $Libra
Por
Irina Hauser
El mayor ataque contra la Iglesia católica durante la dictadura
Rafecas llamó a indagatoria a cuatro policías federales por la masacre de los palotinos
Por
Luciana Bertoia
Víctor Pesino, ante la comisión de Acuerdos del Senado
“No pertenezco a un Poder Judicial corrupto”: la débil defensa del juez que validó la reforma laboral e intervino la UOM
Por
Luciana Bertoia
Economía
Al gran pobre argentino, ni salud
Por
Betina Stein
Finanzas y dólares
El Banco Central vuelve a comprar
La olla a presión que está detrás del superávit fiscal
Menos recursos y más conflictos en las provincias
Por
Mara Pedrazzoli
El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001
Un salario más mínimo que nunca
Sociedad
Este pariente lejano de los cocodrilos habitó el actual territorio de La Rioja hace 237 millones de años
Científicos del Conicet hallan al depredador más temido anterior a los dinosaurios
Por
Pablo Esteban
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona
“Nadie se estaba haciendo cargo”
Condenaron a los dueños de los perros que mataron a un menor en Santa Fe
Condenaron a los dueños de los perros que mataron a un chico en Santa Fe
Entrevista a Federico Raiman, autor del cuento ilustrado El monstruo digital
Desconectarse para volver a imaginar
Por
Soledad Ferrari
Deportes
El volante reflejó el sentimiendo del plantel luego del último amistoso
Rodrigo De Paul: “La gente se ilusiona y nosotros también”
Se impuso sin problemas ante Islandia y ya palpita el Mundial 2026
Argentina terminó su etapa de preparación con otra victoria
El historial de los que se perdieron la cita máxima a pocos días del inicio
Los sueños rotos a horas del Mundial
Por
Lucas Gatti
Acerca del eterno debate por las estrellas uruguayas
“Tenemos cuatro o cinco Mundiales”, dijo Diego Lugano