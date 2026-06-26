Emiliano Yacobitti: “Fue la alegría de saber que esta lucha de dos años valió la pena”

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicó por Radio 750 cómo se vivió el fallo de la Corte Suprema que le da la razón a las universidades en su reclamo al Gobierno.
26 de junio de 2026 - 12:01
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