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Radio 750

La Corte le dio la razón a las universidades

Emiliano Yacobitti: “Fue la alegría de saber que esta lucha de dos años valió la pena”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicó por Radio 750 cómo se vivió el fallo de la Corte Suprema que le da la razón a las universidades en su reclamo al Gobierno.

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