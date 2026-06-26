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Rosario|12

Los 30 años de Cuba Ballet Rosario en el CCPE

La danza en las huellas de la vida

La institución celebra su aniversario con el estreno de “Resto: lo que queda del todo”, en donde la danza interactúa con otros lenguajes artísticos.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
danza Gentileza -

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