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Llamado de atención al “centralismo porteño”
Junto a sus pares de Chaco y Santiago del Estero, el gobernador firmó un acuerdo para coordinar acciones ante la posible llegada del “Súper Niño” a fin de año.
26 de junio de 2026 - 08:12
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Lamothe, Pullaro, Zdero y Suárez encabezaron la conferencia en Chaco.
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