AmarElo, todo por el ayer: Ocupar el centro para recuperar la memoria y habitar el encuentro comunitario
A través de “AmarElo, todo por el ayer”, Emicida convierte la música en una herramienta para disputar la memoria, visibilizar las contribuciones afrobrasileñas a la construcción de Brasil y reivindicar la cultura negra como espacio de resistencia. El próximo 27 de junio, el documental será proyectado en el Cineclub de Espacio Malcolm, una propuesta que apuesta al encuentro colectivo y al debate cultural en tiempos de consumo cada vez más individualizado.