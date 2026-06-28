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Publicó "El cuerpo roto"
Ana María Shua: “Cada libro es como tirarse al mar en medio de una tormenta”
En su última publicación, la escritora abreva más en las aguas del realismo que de la literatura fantástica, con “la enfermedad” como eje de los cuentos.
Por
Silvina Friera
28 de junio de 2026 - 22:56
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"No quiero repetirme, no quiero volver a escribir lo que ya escribí", señala Ana María Shua.
Bernardino Avila
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