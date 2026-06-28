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Cultura

Publicó "El cuerpo roto"

Ana María Shua: “Cada libro es como tirarse al mar en medio de una tormenta”

En su última publicación, la escritora abreva más en las aguas del realismo que de la literatura fantástica, con “la enfermedad” como eje de los cuentos.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
Ana María Shua
"No quiero repetirme, no quiero volver a escribir lo que ya escribí", señala Ana María Shua. Bernardino Avila

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