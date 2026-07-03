“La solidaridad es un acto comunitario”: las feministas populares ponen el cuerpo
Reflexiones de feministas venezolanas, comprometidas en cuidar la vida frente a las consecuencias devastadoras del terremoto, y que como parte de estos mismos procesos, cuidan la vida de la Revolución Bolivariana. Este 5/7, cuando se cumplen 215 años de la Declaración de la Independencia -Venezuela fue el primer país de Sudamérica en declarar su independencia de la corona de España- siguen en juego las posibilidades de sostener la soberanía, frente a la intervención norteamericana.