Una corrida más para que el país sea un puño apretado

FOTO DE ARCHIVO: Diego Maradona marca para Argentina en el partido contra Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial 1986

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 25: Un día como hoy, pero en el 2020, murió el astro argentino Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores en la historia del fútol. En la foto el \"gol del siglo\" frente a Inglaterra en Mexico 86.FOTO: Action Images/Juha Tamminen/Archivo

Juha Tamminen. Action Images